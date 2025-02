Francica, rinnovato il direttivo della Confraternita Maria Santissima Annunziata. Il priore Mazzotta lascia il posto a Maccarone

Nuovo organigramma per la congrega impegnata anche nel sociale, come il contributo alla scuola dell'Infanzia

Si è rinnovato il direttivo della Confraternita Maria Santissima Annunziata a Francica. Domenica scorsa, infatti, si è svolta una messa solenne presieduta dal parroco del posto Don Benedetto Nicotra proprio per la nuova guida della Confraternita all’interno del Comune. Da sempre attiva nel territorio e faro nei momenti di difficoltà, basti pensare che lo scorso 6 dicembre scorso è stato donato un contributo economico pari a mille euro alla scuola d’infanzia di Francica dopo che era andata distrutta la struttura da un incendio, incentivando così la sua ripartenza e la sua parziale ricostruzione.

Il nuovo direttivo della Confraternita

Il priore uscente è Marcello Mazzotta che è stato in carica per sette anni, dal 2017 al 2024. Quest’ultimo lascia il posto al nuovo priore Giuseppe Maccarone. Ecco, inoltre, il seguito del nuovo direttivo così composto: il vice priore è riconosciuto in Giuseppe Giacomo Monteleone mentre il secondo assistente sarà Giovanni Suppa. Due i consiglieri che saranno Samuele Mazzotta e Antonino Staropoli. Riconfermato il ruolo di cassiere a Gennaro Lacquaniti e quello di segretario a Luana Suriano. Quanto alla nomina di revisori dei conti i responsabili saranno: Francesco Mondella, Mariagrazia Suriano e Michela Zagari. La nomina di responsabile dei nuovi iscritti è per Marcello Mazzotta.

Una congrega giovane, questa nel territorio di Francica, e che abbraccia un’età compresa tra i diciotto e cinquant’anni e formata da persone che hanno voglia di fare e di portare avanti numerosi progetti per la crescita del territorio, tra fede e sociale. Tra i tanti meriti anche quello di aver ridato valore alla festa dedicata alla Madonna dell’Annunciazione, il quale da oltre cinquant’anni raccoglie i fedeli del luogo e che viene celebrata la terza domenica di luglio.