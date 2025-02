Sanremo 2025, sul network LaC il racconto della settimana più attesa per la canzone italiana

Tra i 29 cantanti in gara anche il calabrese Brunori Sas. Con i social, in tv e sulle testate del gruppo vi porteremo a vivere da vicino il Festival

Una settimana di emozioni, spettacolo e soprattutto tanta musica. Sanremo sta per partire, manca ormai veramente pochissimo e si aprirà la 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Tra i 29 cantanti in gara anche un calabrese: Brunori Sas, che è dato per super favorito in questa prima serata in cui sarà la Sala Stampa a decretare i primi cinque posti.

In tutto questo il network LaC è pronto a regalarvi un’esperienza unica, portandovi proprio nel cuore pulsante dell’intrattenimento sanremese. Sui social e sulla testata LaC News24 tutti gli aggiornamenti per vivere ogni attimo della kermesse musicale più amata d’Italia. E in più, per tutta la settimana del Festival il palinsesto di LaC Tv sarà arricchito da programmi speciali.

Fino a sabato 15 febbraio, ogni giorno alle 14:30, Francesco Occhiuzzi condurrà in diretta dallo studio 2 di LaC il programma “Sanremo è sempre Sanremo”. Attraverso uno sguardo nostalgico e appassionato, il conduttore ripercorrerà le tappe più significative della storia del Festival, analizzando i successi e i momenti che hanno fatto la storia di questo evento iconico.

Sempre sino a sabato 15 febbraio, alle 20:00, LaC presenterà “Sanremo On The Road” con Jennifer Stella ed Eleonora De Angelis. In questo format dinamico, le due conduttrici andranno a caccia dei vip e dei protagonisti del Festival, immergendosi nell’atmosfera degli eventi e dei party che animano le vie principali di Sanremo.

Per completare l’offerta di una copertura a 360 gradi, LaC proporrà anche collegamenti quotidiani dalla sala stampa “Ariston Roof”, curati da Luca Arnaù e Lorenza Sebastiani per LaCity Mag. Notizie in tempo reale anche dalla sala stampa “Lucio Dalla” con il giornalista di LaC News24 Francesco Roberto Spina. Gli aggiornamenti forniranno notizie, commenti e interviste direttamente dai protagonisti e dagli addetti ai lavori, garantendovi un punto di vista esclusivo su tutto ciò che accade durante la manifestazione.