Giornata dell’epilessia, il Comune di Vibo si colora di viola e ospita l’esibizione delle studentesse del liceo Capialbi

Le allieve hanno danzato nell'atrio del municipio a conclusione del progetto Musikè, mettendo in scena una coreografia pensata per l'occasione

Anche Vibo Valentia ha voluto celebrare la Giornata internazionale dell’epilessia, illuminando di viola l’ingresso del palazzo municipale il 10 febbraio. Per sensibilizzare tutti sul tema, ieri pomeriggio le studentesse del liceo coreutico “Capialbi” si sono esibite nell’atrio del municipio a conclusione del progetto Musikè, mettendo in scena una coreografia pensata per l’occasione.

La malattia colpisce oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo e su cui ancora oggi gravano molti pregiudizi. In Italia sono oltre mezzo milione le persone con epilessia e la strada verso una piena inclusione sociale è, denunciano le associazioni italiane, ancora lunga mentre la lotta allo stigma e alle discriminazioni è quotidiana, in attesa che venga approvata una legge a tutela di questi pazienti.

In merito all’iniziativa vibonese, la compagine amministrativa guidata dal sindaco Enzo Romeo, ha voluto esprimere parole di apprezzamento all’indirizzo delle allieve: «Complimenti, da parte dell’amministrazione, alle studentesse e alle docenti per l’esibizione e la sensibilità dimostrate», il messaggio diffuso sui social.