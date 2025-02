Nicotera invasa da cuoricini, nelle vie del centro si accendono le luminarie per San Valentino

Nicotera si candida a diventare la meta perfetta per gli innamorati in occasione di San Valentino e non solo. In vista del 14 febbraio le principali vie del centro si sono infatti illuminate con delle originali installazioni luminose: cuoricini di ogni grandezza, scritte “Love” e piccoli Cupido sono disseminati nei Corsi Cavour e Medameo, ma soprattutto lungo l’incantevole affaccio sul mare alle spalle del Castello Ruffo. Tanti gli angoli in cui scattare foto e selfie, per immortalarsi con la propria dolce metà nel giorno dedicato agli innamorati.

Corso Medameo, in particolare, si è spogliato dei rami e delle palline di Natale che ogni anno lo trasformano nella ormai iconica “Via del Vischio”, ed è diventato la “Via dell’Amore”. Un’ordinanza ha peraltro interdetto il traffico rendendola area pedonale, così che ci si possa godere una romantica passeggiata mano nella mano e con il naso all’insù ad ammirare le luminarie pensate per San Valentino – che rimarranno a Nicotera almeno fino a Pasqua, fanno sapere da Palazzo Convento.

La Via dell’Amore su Corso Medameo, a destra una delle installazioni alle spalle del Castello

Le “romantiche” e numerose installazioni sono state volute dall’amministrazione comunale di Nicotera, guidata dal sindaco Giuseppe Marasco, che già in passato in collaborazione con i volontari comunali aveva pensato a delle attrazioni per celebrare l’amore. Si pensi ai lampioni innamorati, installati ormai tre anni fa e diventati il soggetto di tantissime foto ricordo – splendidi quando alle loro spalle si staglia il tramonto. O ancora la panchina degli innamorati, dove sedersi e immortalare il vostro amore. Senza contare i cartelli con la scritta “Kiss here” che invitano a scambiarsi un bacio davanti ad alcuni dei panorami più belli che il territorio nicoterese offre. Per San Valentino insomma, Nicotera diventa il posto perfetto per chi vuole festeggiare l’amore.