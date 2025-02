Se nasci a Parghelia, l’iniziativa del Comune che dona un libro alle famiglie dei nuovi nati

Tutti i genitori riceveranno l'invito di recarsi in Municipio per ricevere in omaggio un volume accuratamente scelto dagli amministratori locali e un attestato personalizzato

È stata denominata “Se nasci a Parghelia” l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro per accogliere tutti i bambini del territorio nati nel 2024, facendo sentire anche i genitori parte integrante di una comunità. A partire da quest’anno, papà e mamma dei piccoli residenti riceveranno un invito a recarsi in Municipio per ritirare un libro scelto con cura, simbolo di conoscenza e crescita, oltre a un attestato personalizzato per celebrare il proprio bambino come nuovo figlio della comunità.

«Una piccola ma significante iniziativa – ci ha fatto sapere il vicesindaco Tommaso Belvedere – per sottolineare che ogni nuovo nato è una risorsa fondamentale per il futuro di Parghelia e che la cultura rende liberi e consapevoli di scegliere la propria strada del futuro. Un gesto simbolico, il libro, ma dal forte impatto sociale per la crescita dell’intera comunità».

«Il Comune di Parghelia – si legge nella locandina dell’iniziativa a firma del sindaco – desidera dare il benvenuto ai vostri bambini col dono di un libro. Uno strumento semplice ma potente, perché alimenta l’immaginazione, crea opportunità di crescita e contribuisce a ridurre le disuguaglianze con una spinta gentile. Leggere è imparare a sognare. La lettura in famiglia è un’esperienza fondamentale per la crescita dei bambini, un’attività che contribuisce al benessere psico-fisico, allo sviluppo del linguaggio, del pensiero e della curiosità, un momento di condivisione per tutta la famiglia. Il Comune di Parghelia augura a ogni nuovo nato la voglia di appassionarsi alla lettura, di aprirsi alla conoscenza, allo studio e al sapere».