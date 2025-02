Gaetano Aurelio riconfermato alla guida del Comitato Unicef di Vibo Valentia

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea dei volontari provinciali del Comitato di Vibo Valentia per l’Unicef convocata dal presidente regionale Giuseppe Raiola per il rinnovo della carica di presidente normalmente in carica per quattro anni. «Il presidente Provinciale Gaetano Aurelio – informa una nota – nel suo primo incarico è rimasto alla guida dei volontari per sei anni a causa del Covid. Lo statuto dell’associazione umanitaria prevede un secondo mandato e al momento in cui gli è stata chiesta la disponibilità a proseguire, i volontari, che hanno la prerogativa di suggerire un nome, si sono espressi positivamente rispetto alla candidatura di Gaetano Aurelio che per spirito di servizio si dichiarava disponibile a rimanere anche per tutelare il bene dell’associazione. Nel sollecitare la massima partecipazione dei volontari alla riunione e nell’invitare chiunque avesse un nome diverso dal suo di esprimerlo liberamente Gaetano Aurelio ha dichiarato: “Siamo in alto non per comandare ma per servire e questo credo che mi sia palesemente riconosciuto”».

Eletto nel 2018, continua la nota, «ha lavorato con riconosciuto impegno e dedizione sposando le campagne nazionali e portandole a conoscenza con ogni mezzo possibile e con ottimi risultati, una tra tutte la campagna di raccolta fondi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina (oltre 15 mila euro) e per la striscia di Gaza. Molte le iniziative anche a livello locale tra le quali ricordiamo diverse visite nel reparto di Pediatria presso il presidio ospedaliero di Vibo Valentia, i numerosi incontri con le scuole di tutti i gradi della provincia, i banchetti nelle piazze, i numerosi convegni sulla Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e sul cyber bullismo, i concerti di beneficenza, le passeggiate solidali, la creazione di laboratori e la recluta di volontari, feste e serate di beneficenza. Si cita solo qualche dato del 2024: 48 incontri nelle scuole per 1528 alunni incontrati, 18 scuole aderenti al programma Scuole per i Diritti, 2 laboratori di Pigotte, 205 pigotte adottate, 36 volontari attivi e 23 occasionali, 9 associazioni collaboratrici. Numerosi gli interventi dei volontari che hanno espresso in modo unanime la volontà di proseguire la propria esperienza con il presidente Aurelio. Nicoterese di origine, insegnante da diversi anni e volontario dell’Unicef prima che guida, per la sua conclamata forte motivazione, il suo entusiasmo contagioso e coinvolgente e per la sua fucina di idee, il primo a rimboccarsi le maniche e sempre presente ad ogni iniziativa».

Ad ufficializzare la nomina è stata la presidente di Unicef Italia Carmela Pace: «Sono lieta di informarti che, nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo, è stato deliberato il rinnovo per un secondo mandato a Presidente del Comitato Provinciale per l’Unicef di Vibo Valentia. Sono certa che i prossimi anni ci vedranno quindi sempre più uniti in un impegno che ormai lega gli interessi dell’Unicef agli interessi di tutti i bambini del mondo, inclusi i bambini e le mamme italiane. Mi auguro vivamente che – ha proseguito – grazie alla tua sensibilità e disponibilità, vorrai offrire tutta la collaborazione possibile per migliorare sempre più la nostra presenza in difesa dei diritti dei bambini, sia a livello nazionale che internazionale». La riconferma è stata accolta con favore anche da parte della segretaria provinciale Caterina Grillo: «Congratulazioni al nostro presidente provinciale, con l’augurio che il nuovo percorso sia costellato di bei risultati e grandi soddisfazioni per il comitato ma soprattutto per i bambini che beneficeranno del nostro lavoro».