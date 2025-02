Un kit di benvenuto per i nuovi nati: a Rombiolo l’iniziativa finanziata con le indennità di sindaco e assessori

Un piccolo grande gesto di attenzione nei confronti dei nuovi nati e delle loro famiglie. Accade a Rombiolo dove la Giunta comunale ha approvato con una delibera pochi giorni fa il progetto “Kit bebè”, grazie al quale verranno consegnati alle famiglie che hanno da poco accolto un bimbo dei kit di benvenuto composti da prodotti per la prima infanzia. Progetto reso possibile grazie alla donazione del 10% delle indennità mensili dei componenti della Giunta comunale.

«Questo gesto di generosità testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale verso il benessere delle famiglie della comunità rombiolese – fa sapere la Giunta in una nota -. Gli atti gestionali per l’attuazione del progetto sono attualmente in fase di elaborazione da parte dell’Ufficio comunale competente. Si prevede di poter avviare la distribuzione dei kit già dal mese di marzo, includendo le nascite avvenute a partire da gennaio 2025».

Il kit si aggiunge all’attestato di benvenuto che il sindaco Caterina Contartese, sin dal suo insediamento, ha iniziato a donare ai genitori dei nuovi nati al momento della registrazione dei propri figli in Municipio. La Giunta comunale e tutta l’Amministrazione esprimono «grande soddisfazione per l’attenzione per questa iniziativa innovativa, che si inserisce in un contesto di politiche sociali già ben radicate sul territorio di Rombiolo». Il sindaco Caterina Contartese dichiara: «Siamo estremamente soddisfatti di poter avviare il progetto ‘Kit bebè’, un’iniziativa che dimostra un gesto di accoglienza nei confronti dei nuovi nati. Questo progetto rappresenta un segnale importante del nostro desiderio di accogliere i nuovi nati come parte integrante della nostra comunità. Continueremo a portare avanti iniziative che rispondano alle esigenze dei cittadini, arricchendo e innovando continuamente le politiche sociali del nostro territorio».