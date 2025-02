Concorso New Hollywood dance, brillano a Catanzaro gli allievi della scuola di danza di Pannaconi

Ottima prova per i ragazzi della scuola di danza Skorpion di Pannaconi di Cessaniti che, a Catanzaro, nell’ambito del concorso nazionale Csen New Hollywood dance, hanno conquistato tre primi posti nelle categorie di hip hop Under 13, Under 14 e Over 17. In più hanno portato a casa una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria Under 11.

Gli allievi, diretti dall’insegnante Felicetta Currao, si sono distinti per tecnica, grinta e presenza scenica nell’ambito del partecipato appuntamento che ha chiamato a raccolta scuole di danza provenienti da diverse aree territoriali della Calabria. Il concorso è stato fortemente voluto da Luigi Papaleo e ospitato nella rinomata cornice del Teatro Politeama. Soddisfatti promotori e ragazzi che, tramite l’evento, hanno potuto dar prova della loro bravura e costante crescita artistica.