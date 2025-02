Trasporto pubblico a Vibo, il vicesindaco Pilegi in Regione: «Necessario aumentare il chilometraggio a disposizione del Comune»

Con l’obiettivo di accelerare l’iter per una nuova configurazione delle linee di trasporto pubblico locale della città di Vibo Valentia e delle frazioni, l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Loredana Pilegi ha incontrato ieri in Regione il direttore di Ferrovie della Calabria Sergio Aiello e il dirigente regionale del settore Trasporti, Giuseppe Pavone.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Pilegi ha illustrato le modifiche che l’amministrazione Romeo intende attuare per realizzare le cinque linee in grado di coprire l’intero territorio comunale in maniera ottimale, realizzando – cosa non prevista in precedenza – alcuni parcheggi di primo scambio ed allungando le corse fino alle frazioni.

«Per concretizzare la nostra idea di un trasporto pubblico efficiente e funzionale – dichiara Pilegi a margine della riunione – vi è la necessità di incrementare il chilometraggio a disposizione del Comune. Al momento i chilometri assegnati vengono utilizzati per un servizio assolutamente non all’altezza. Con il dirigente Pavone ed il presidente Ferraro abbiamo intavolato una discussione proficua, ottenendo alcune prime aperture. Ma vi sono ampi margini di miglioramento. Abbiamo affrontato anche altre problematiche, ad esempio sulla dotazione di apposite strutture per le fermate dei bus. Sono certa che alla fine si troverà un punto d’incontro, perché per noi il trasporto pubblico locale rappresenta un obiettivo di assoluta importanza».