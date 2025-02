Soriano: 1,5 milioni per riqualificare il Complesso monumentale di San Domenico. Ok al progetto esecutivo

Il prossimo passo sarà la pubblicazione della gara d'appalto. Soddisfatto il sindaco De Nardo: «Efficienza e velocità per non perdere l'importante finanziamento»

La Giunta comunale di Soriano Calabro, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, ha approvato il progetto esecutivo denominato “Intervento di riqualificazione funzionale dell’area civica e museale intorno al Complesso del Convento di San Domenico“. Ciò è reso possibile da un finanziamento di un milione e mezzo di euro, finalizzato alla valorizzazione di opere architettoniche facenti parte del Complesso monumentale di San Domenico. La delibera di Giunta è il passo propedeutico alla prossima fase di gara d’appalto lavori, che entro i prossimi mesi permetterà alla corrente amministrazione di rispettare le tempistiche di cantierizzazione.

Le parole del sindaco De Nardo

Lo stesso primo cittadino Antonino De Nardo ha innanzitutto spiegato le finalità di tale progetto: «Lo scopo è quello di valorizzare e riqualificare l’area civica e museale intorno al Complesso San Domenico. Gli interventi consistono nella riqualificazione del chiostro e di alcune aree limitrofe compresa la scalinata interna, miglioramento dell’impianto di illuminazione, l’ampliamento e la valorizzazione dell’esposizione del Museo dei Marmi, con annessa realizzazione di un infopoint con bookshop. Verranno inoltre adeguati i servizi igienici, la sistemazione del manto di copertura lato est e la realizzazione della controsoffittatura del percorso coperto del chiostro».

Un’altra stanghetta sul piano di marcia della Giunta: «Sono molto soddisfatto di come la macchina amministrativa abbia avviato il proprio percorso. Si tratta di efficienza politica e alto senso di responsabilità che ci hanno consentito di velocizzare tutti gli aspetti tecnici necessari per non rischiare di perdere questo importantissimo finanziamento che ci consente di valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio archeologico». I prossimi adempimenti saranno la predisposizione e pubblicazione del bando di gara per l’individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori.