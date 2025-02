Tripadvisor incorona Tropea tra le 25 spiagge più belle del mondo: è la seconda località italiana votata dagli utenti del portale turistico

La Perla del Tirreno torna nell'olimpo del “Travelers' Choice Best of the Best 2025”, la classifica delle mete marittime più ambite e apprezzate dai turisti sul mercato internazionale

C’è anche Tropea tra le 25 spiagge scelte dai viaggiatori di Tripadvisor nel mondo. La Perla del Tirreno figura nella speciale classifica “Travelers’ Choice Best of the Best 2025”, che ogni anno premia le località più votate dagli utenti del noto portale turistico.

Un risultato che la pone al ventesimo posto e le permette di tornare nell’elenco dopo tre anni di assenza. L’ultimo riconoscimento risale, infatti, al 2023, quando si piazzò sedicesima.

A essere premiata, è la “Spiaggia di Tropea”, quella che i locali chiamano “Mare picciolo”, la caratteristica caletta posta ai piedi dello scoglio di Santa Maria dell’Isola, tra i luoghi più fotografati dell’intero Sud Italia e simbolo della Calabria turistica nel mondo. Il centro vibonese è la seconda italiana in classifica, preceduta dalla Spiaggia dei conigli di Lampedusa, all’undicesimo posto.

Secondo Tripadvisor «la spiaggia di Tropea ha tutto ciò di cui hai bisogno per una giornata memorabile in spiaggia, indipendentemente da come la osservi. Lettini, ombrelloni e un bar sulla spiaggia sono disponibili per i bagnanti, mentre le acque limpide sono perfette per nuotatori e amanti dello snorkeling».

Ma non solo, l’attenzione viene posta anche sul patrimonio storico culturale della città: «Puoi anche visitare l’affascinante cittadina nelle vicinanze per un po’ di storia e cultura locale».

Un nuovo riconoscimento che è un vero e proprio spot per una località che negli ultimi anni si è fatta apprezzare in tutto il mondo per la qualità delle acque cristalline e delle spiagge bianchissime.