Buche e degrado alla stazione di Pizzo, Progetto Vibo: «Manutenzione spetta a Ferrovie, sollecitato intervento»

Il gruppo consiliare “Centro Studi Progetto Vibo”, attraverso un comunicato stampa a firma del capogruppo Maria Trapani, interviene sulle cattive condizioni della strada d’accesso alla stazione ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo, questione recentemente sollevata dal consigliere di opposizione Anthony Lo Bianco. «In merito alle precarie condizioni in cui versa la strada d’accesso alla Stazione ferroviaria di Vibo Valentia-Pizzo – si legge nella nota -, il gruppo consiliare “Centro Studi Progetto Vibo”, attraverso il capogruppo Maria Trapani si è attivato con gli Uffici comunali del settore Manutenzione per accertare le relative competenze sul tratto di strada in oggetto».

«Insieme al dirigente e ai dipendenti – ha dichiarato Maria Trapani – abbiamo approfondito la documentazione del caso ottenendo conferma, come già sapevamo, che la manutenzione sul tratto di strada in questione è di pertinenza di Ferrovie dello Stato. Ragion per cui – ha sottolineato Trapani – l’Ente non può intervenire direttamente. Ad ogni modo, concordando sul fatto che urgono soluzioni per rendere la strada adeguatamente percorribile, come esplicitato anche a mezzo stampa dal consigliere Anthony Lo Bianco, il Comune ha sollecitato a Ferrovie dello Stato un rapido intervento. Siamo certi – ha poi concluso la capogruppo di Centro Studi – che la nostra richiesta verrà tenuta nella dovuta considerazione, poiché la stazione di Vibo-Pizzo è il principale scalo ferroviario della provincia e un biglietto da visita anche per la nostra città».