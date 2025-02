San Gregorio D’Ippona, nei locali del Sai il corso di sartoria solidale “Pantaloni e dintorni… Ricomincio da me!”

Sandra Genco

Presso il Sai di San Gregorio D’Ippona il progetto di sartoria solidale “Pantaloni e dintorni… Ricomincio da me!”. L’iniziativa è stata pensata e voluta per le donne in condizione di fragilità dalla Consigliera effettiva di Parità della Provincia di Vibo Valentia, Sandra Genco, con il sostegno economico dalla Fondazione Fidapa presieduta da Maria Candida Elia. Lo start è programmato per il prossimo 14 marzo. Il corso prevede dieci incontri con cadenza settimanale. La parte formativa del progetto sarà curata dalla presidente della Federazione Donne al Sud Tiziana Lezzi, modellista senior e docente di modellistica informatizzata e tecniche sartoriali d’alta moda. Nell’iniziativa sarà coinvolta anche la Consigliera nazionale di Parità, Filomena D’Antini. Lo sviluppo del progetto è opera, congiuntamente, dal Distretto Sud-Ovest della Fidapa, presieduto da Franca Dora Mannarino, e dalla sezione di Vibo Valentia della medesima Federazione, a sua volta guidata da Rossella Giordano. A svolgere il ruolo di referente è stata chiamata la stessa Sandra Genco, tra l’altro attuale vicepresidente provinciale Fidapa, la quale ha individuato nella Cooperativa Futura SCS presieduta da Carmelo Disì il partner ideale, «realtà singolare che soddisfa i criteri richiesti e che vanta una pluriennale esperienza nel settore del sociale. Il progetto – spiega la Consigliera effettiva di Parità – nasce per sostenere le donne nella ricostruzione della propria dignità attraverso il lavoro, facendo emergere un’inclinazione verso l’arte, la cultura e la moda. Avviato da Tiziana Lezzi a Lecce, nel 2016, esso è stato successivamente confezionato in diverse città d’Italia. “Pantaloni e Dintorni” è oggi un brand solidale che propone pantaloni tagliati artigianalmente su misura e confezionati con tecniche semi industriali. Le ragazze ospiti del Sai saranno formate anche da Rosa, sarta dell’hinterland che rivestirà il ruolo di tutor. Ritenendo fortemente che la formazione debba essere “utile” all’apprendimento reale di competenze spendibili nel mondo del lavoro – conclude – il corso riconoscerà un attestato di “Pantalonaia italiana certificata” alle ragazze che raggiungeranno un apprendimento alto, riscontrabile dai risultati e dagli obiettivi conseguiti».