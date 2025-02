Torna l’attesissimo Carnevalmare di Vibo Marina creato negli anni ’80: ecco il programma stilato dagli organizzatori

Carnevale a Vibo Marina, foto di repertorio

Una gran festa di luci, musica e colori per la rinascita del Carnevale di Vibo Marina: questo il proposito degli organizzatori che in questi giorni si stanno adoperando per la riuscita della manifestazione che negli anni ’80 era stata un punto di riferimento per l’intera provincia. Dopo un prologo a Porto Salvo e Bivona, previsto per sabato 1 marzo con inizio alle ore 15.30, domenica 2 marzo avrà inizio il programma del Carnevalmare. Alle ore 15 inizierà la sfilata dei carri allegorici, che avranno come tema le tradizioni marinare della cittadina costiera, seguiti da gruppi di ballo, scuole, giganti e mascherine.

Il fiume allegro e colorato partirà da via Federica Monteleone e attraverserà corso M. Bianchi e il lungomare C. Colombo. Alle ore 17 il programma proseguirà con lo spettacolo Magiche Bolle e alle ore 18 con l’esibizione del Circo Ramingo. Subito dopo avverrà la premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, seguita dallo spettacolo finale “Tarantellando dance”.

Per lunedì 3 marzo, oltre ai carri allegorici, è prevista la sfilata delle mascherine con premiazione finale e, con inizio alle ore 19, l’evento “Discoteca in Piazza” a cura di Max Sound. Le manifestazioni in programma per il Carnevalmare 2025 si concluderanno martedi 4 marzo con il musical “The Greatest Showman” a cura dei ragazzi dell’Azione cattolica che si terrà all’Auditorium “Giubileo 2000” alle ore 18.30.