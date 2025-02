A Tropea successo per il Giubileo degli operatori turistici. Ora è la volta dei fidanzati: appuntamento domenica a Vibo

Proseguono le iniziative riguardanti l’anno giubilare della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. In questo contesto, nella “Perla del Tirreno” è stato celebrato il Giubileo degli operatori turistici sul tema: “Il Turismo, risorsa culturale e spirituale”. L’evento, curato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dello sport, del turismo e degli oratori guidato da don Antonio Pagnotta, è stato preceduto da un incontro preparatorio nella sede della Pro Loco, nell’antico Palazzo denominato “Sedile dei Nobili”. Ad esso vi hanno partecipato, tra gli altri, un folto gruppo di guide turistiche professionali multilingue dell’associazione “Itinero”, provenienti da tutta la regione (convocate dalla loro collega Caterina Malfarà Sacchini) e rappresentanti degli albergatori, dei commercianti e delle Pro Loco attive nei sette Comuni vicini. Tra le autorità presenti, il presidente del Parco delle Serre Alfonso Grillo e il consigliere regionale Michele Comito. La prima fase della giornata è stata caratterizzata dalla visita guidata al centro storico di Tropea, dichiarato “Borgo dei borghi”. Un tour che ha permesso di toccare con mano gli aspetti paesaggistici, archeologici, storici e religiosi della città. Subito dopo nella concattedrale della diocesi si è svolto un incontro-dibattito moderato sul tema da monsignor Gaetano Currà.

Al centro la relazione della docente della Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale Fernanda Cerrato, la quale – dopo aver sottolineato che i turisti sono persone in cerca di esperienze autentiche e significative – ha dato indicazioni concrete su quanto sia perciò importante «ripensare al viaggio non solo come svago, ma anche come occasione di incontro, crescita e riscoperta delle nostre radici spirituali». Ha introdotto e concluso i lavori il vescovo Attilio Nostro. Il presule a prosieguo del Giubileo degli Operatori turistici ha successivamente presieduto all’interno della concattedrale un’apposita celebrazione eucaristica, animata dal locale Coro polifonico. Nel corso della messa ha, tra l’altro, invitato i fedeli a riflettere sulla vita «come viaggio verso un compimento».

La giornata giubilare si è conclusa con l’esecuzione di un canto della tradizione popolare, ad opera del Gruppo Folk città di Tropea, e con i saluti finali di don Pagnotta, il quale nell’occasione ha voluto ringraziare i presenti, invitare a costituire un tavolo di confronto permanente e dare appuntamento al prossimo anno, nello specifico al 14 marzo, data in cui si celebrerà la Giornata mondiale del Paesaggio. Intanto non si fermano gli eventi giubilari sul territorio diocesano. Domenica 23 febbraio, infatti, a partire dalle ore 16 presso la chiesa parrocchiale Santa Maria la Nova-Spirito Santo di Vibo Valentia si terrà il Giubileo dei Fidanzati, organizzato dal Servizio diocesano per la Pastorale della famiglia. Al riguardo, il programma prevede la visita in pellegrinaggio alla vicina chiesa del Crocifisso degli Angeli (una delle sedi giubilari della diocesi) e, infine, il ritorno presso il complesso sacro di Santa Maria la Nova, dove monsignor Nostro presiederà una solenne celebrazione eucaristica, momento conclusivo di gioia, grazia e comunione ecclesiale, strutturato nei tre momenti di: preghiera, testimonianza e festa.