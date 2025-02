Soriano, tutto pronto per il carnevale della Pro loco. La presidente Daffinà: «Teniamo vive le nostre tradizioni»

Carnevale vuol dire festa, allegria e spensieratezza. Un periodo dell’anno che unisce ogni fascia di età con il solo intento di divertirsi. Tante sono state le iniziative programmate sul territorio vibonese e Soriano non ha fatto eccezione. Tutto pronto per il Carnevale 2025 nel piccolo centro delle preserre e organizzato dalla Pro Loco con il supporto dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, e dalla Regione Calabria.

Tutto pronto per il carnevale sorianese

Si inizierà giovedì grasso (27 febbraio) con la sfilata dei bambini vestiti a tema che riempiranno le vie del paese. La partenza è prevista da via Carmine mentre l’arrivo sarà alla villetta comunale dove sono previsti vari balli caratteristici. Carnevale vuol dire anche inclusione e, infatti, il sabato sarà dedicato alla minoranza argentina che è ormai parte di Soriano. A partire dalle ore 18:30 balli e piatti tipici del territorio sudamericano fatti proprio dagli argentini che vivono a Soriano. Domenica mattina sarà invece la volta degli allievi parrocchia San Martino che riprenderanno temi inerenti alle favole mentre, la sera dello stesso giorno, spazio a musica e “vrascioli”, piatto tipico calabrese legato al periodo carnevalesco. Il lunedì sarà animato dalla musica. Gli appuntamenti si concluderanno martedì grasso con la premiazione del carro e della maschera più originale.

Le parole della presidente Daffinà

Come accennato, tanto è stato l’impegno della Pro loco rappresentata dalla presidente Maria Teresa Daffinà. Ed è proprio lei ad esprimere parole di soddisfazione per la continuità dei progetti: «Innanzitutto mi preme ringraziare l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonino De Nardo, che sposa tutte le iniziative proposte dalla Proloco. Siamo alle porte della festa più frizzante e allegra dell’anno. La nostra bella Soriano, dalla prossima settimana, si tingerà dei colori dell’allegria, della spensieratezza e delle risate di adulti e bambini che percorreranno le vie del paese con delle maschere meravigliose. Un appuntamento fisso quello della proloco che da ormai quattro anni lavora sul territorio per allietare le serate di grandi e piccini». E ancora: «Grande soddisfazione nel vedere coinvolti tutti i cittadini alle prese con sfilate, balli, canti e tanto sano divertimento. Il nostro obiettivo è tenere vive e salde le nostre tradizioni».