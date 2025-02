Vibo, visite oculistiche gratis grazie agli studenti del corso Ottico: «Bilancio positivo ma la scuola registra iscrizioni in calo»

Bilancio positivo per gli screening visivi realizzati nei mesi di dicembre e gennaio a Vibo Valentia dai ragazzi del Polo professionale di Vibo Valentia Ipseoa “Gagliardi”- Iis”De Filippis-Prestia” indirizzo Ottico in sinergia con Confesercenti.

I numeri

Le due giornate si sono tenute sotto la guida professionale della dirigente Eleonora Rombolà supportata dalla vicepreside Maria Oliverio e dai docenti. Gli studenti, tramite il contributo dei professionisti dell’ottica, hanno avuto modo di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro.

In due giornate sono stati effettuati 128 controlli della vista. I ragazzi (fino 16 anni) che hanno usufruito del servizio sono stati il 3,9%, over 40 17,2%, utenti fino ai 70 anni 26%, fino agli 80 anni il 16,4%.

Il difetto visivo più presente riscontrato è la presbiopia, seguito dalla miopia e dall’astigmatismo che si presenta associato insieme ad altri disturbi. Nei controlli effettuati, il 50% degli utenti utilizzava gli occhiali.

Per favorire chi utilizza ausili ottici, in accordo con dei negozi di ottica con cui l’istituto collabora, sono stati distribuiti coupon sconto del 30% da spendere entro agosto 2025.

Nei controlli, significativa la presenza straniera (all’ 8,5%) che ha approfittato delle visite gratuite. Diverse persone controllate sono state indirizzate a fare un controllo medico oculistico. Ringraziamenti all’indirizzo dei proprietari della pizzeria “La Rustica” per aver fornito l’energia elettrica.

La scuola

«L’appuntamento – spiegano i promotori – è stato promosso per permettere ai ragazzi di fare pratica e al contempo per far conoscere il corso “Ottico”, attivo dal 2015».

Visti i diversi sbocchi professionali che offre l’indirizzo, «non sono tardate ad arrivare le soddisfazioni: docenti di ruolo e non, nelle classe di concorso B07, ieri sono stati nostri alunni oggi sono colleghi nell’istituto vibonese e negli altri due presenti in Calabria». Al contempo «i nostri diplomati sono stati assorbiti dai negozi di ottica locali, in aziende del settore. Una nostra ex alunna è stata assunta da EssilorLuxottica, il più grande colosso mondiale di occhiali e lenti. Nonostante questo, purtroppo dobbiamo constatare un calo importante d’iscrizioni». L’auspicio, viste le iscrizioni aperte fino a fine febbraio, è di un cambio di rotta da parte dei ragazzi che andranno a frequentare le superiori dal prossimo anno scolastico.