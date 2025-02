Grande successo per il carnevale di San Calogero, trionfano i “Supereroi” del rione Calvario -Video

Una giornata vissuta all’insegna della spensieratezza, della leggerezza e dell’allegria, lontano dagli affanni quotidiani. Con questo spirito si è festeggiato domenica scorsa, in esclusiva regionale, la quarta edizione del Carnevale sancalogerese, organizzato dall’associazione Vivi San Calogero, della neopresidente Graziella Castagna, e dai rioni della comunità. Uno spirito che è stato accolto favorevolmente dal pubblico e dalla critica, quest’ultima presente in veste di giuria di qualità e formata dagli esperti Onofrio Maccarone (fumettista e disegnatore), Andrea Calabrò (production manager Makers&Makers), Sefora Caimano (coreografa), Teresa Molino (stilista), Pantaleone Rombolà (artista e scultore), Giuseppe Famà (arte scultorea) e Rocco Famà (arte scultorea).

La colorata carovana in maschera costituita da 6 carri e 500 figuranti, frutto dell’impegno di sei rioni (Calvario, Fontana vecchia, Calimera, Vignale, Schioppo e Pigna), ha preso il via da viale Aldo Moro alle 16, sfilando poi lungo corso della Musica, per convergere, infine, in piazza Mercato, dove si è svolto il grosso della festa. Qui sono andate in scena le esibizioni dei gruppi di ballo nonché gli sketch comici dei vari personaggi, su tutti il più applaudito è stato quello del ragioniere Ugo Fantozzi del rione Vignale, impersonato da Enzo Galati.

È stata poi presentata “Scialantella”, la mascotte ufficiale della kermesse, ideata e donata dai disegnatori Onofrio Maccarone e Andrea Calabrò, figura che riassume i tratti distintivi di tutti i rioni partecipanti al carnevale.

Riguardo le premiazioni il verdetto di miglior carro è ricaduto sul rione Calvario con tema i Supereroi, seguito dal rione Fontana vecchia (Spazio… ai sogni) e dal rione Pigna (Pigna park). Per quanto riguarda i gruppi mascherati il primo posto è andato al Rione Pigna, seguito dalla Fontana vecchia e dal Calvario. Mentre la miglior maschera isolata è stata giudicata quella del rione Schioppo de “La doppia essenza”.

Soddisfatta per l’ottima riuscita della manifestazione la neopresidente Castagna che ha tenuto a ringraziare, in primis, i rioni per l’impegno profuso, l’Amministrazione comunale per il contributo e il patrocinio, gli sponsor per il supporto economico e i carabinieri della Stazione di San Calogero per aver assicurato l’ordine pubblico. Un pensiero commosso è andato, infine, al compianto e storico presidente dell’associazione Vivi San Calogero, Salvatore Manco, scomparso lo scorso anno, uomo dalle mille risorse e artefice dei successi delle edizioni passate.