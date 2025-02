L’Unicef di Vibo torna all’ospedale Jazzolino per portare sorrisi e doni ai pazienti del reparto di Pediatria

Prosegue per il secondo anno consecutivo l'iniziativa finalizzata ad alleviare la degenza dei bambini ricoverati. C'è anche anche il "Regalo sospeso" in collaborazione con Clementoni

Regalare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia: è questo l’obiettivo del progetto promosso dal Comitato provinciale Unicef di Vibo Valentia, in collaborazione con il primario del reparto, Salvatore Braghó. L’iniziativa, partita già lo scorso anno, continua con entusiasmo grazie all’impegno delle referenti Maria Mercatante e Gilda Guerrera. «Ogni settimana – ha fatto sapere Unicef Vibo attraverso un comunicato stampa -, i piccoli pazienti hanno l’opportunità di partecipare ad attività ludiche e ricreative, momenti di svago che alleviano il peso del ricovero e favoriscono un ambiente più sereno. Questo progetto s’inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra Unicef e il reparto di Pediatria, che in passato ha già visto la realizzazione di numerosi convegni sulle manovre di disostruzione pediatrica, fondamentali per la sicurezza dei più piccoli».

Inoltre, è stato compiuto un ulteriore gesto di solidarietà: sono stati consegnati ai bambini ricoverati nuovi giochi, «frutto del “Regalo sospeso”, nato dalla collaborazione tra Unicef e Clementoni, per rendere il loro soggiorno in ospedale più leggero e gioioso. Un piccolo ma significativo dono – hanno sottolineato dalla sezione vibonese dell’associazione di volontariato -, che conferma l’impegno costante di Unicef e dei volontari nel portare conforto ai piccoli pazienti».

L’Unicef provinciale di Vibo Valentia, sotto la guida del presidente Gaetano Aurelio, si conferma un punto di riferimento per il sociale nel territorio. Con il suo costante impegno nelle scuole, nei vari Comuni e attraverso il Servizio civile universale, l’organizzazione continua a promuovere iniziative di sensibilizzazione e supporto per l’infanzia, dimostrando come la solidarietà possa davvero fare la differenza. Un impegno nel solco delle parole di Papa Benedetto XVI, «non spegnete mai il sorriso di un bambino», rafforzato da un antico proverbio africano: «I sorrisi di un bambino sono le fondamenta di una casa».