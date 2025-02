Otto figli e il lavoro come carbonaia, a Fabrizia festa per i 101 anni di nonna Rosina – VIDEO

Ha compiuto 101 anni circondata dall’affetto dei suoi otto figli e dei tanti nipoti. Sorridente e pronta a spiegare qual è il segreto per vivere oltre un secolo, il nome della nonnina centenaria di Fabrizia, nelle Serre vibonesi, è Rosina Marianna Costa.

Nata il 29 febbraio del 1924, la sua è stata una vita dedita al lavoro e alla famiglia. Da giovane con il marito Nazareno ha a lungo lavorato come carbonaia. Come detto, otto i figli nati dal loro matrimonio, sette maschi e una femmina: Biagio, Francesco, Bruno, Concetta, Salvatore, Cosimo, Pino e Angelo.



Alla domanda su cosa bisogna mangiare per vivere a lungo e mantenersi bene, non ha dubbi: «Ho mangiato sempre tutto. Mi piacciono i fagioli, le patate… la carne, a dire la verità, non tanto mi va», dice con un dolce sorriso al microfono dell’appassionato di territorio Gigi Gej. E anche il vino non manca sulla sua tavola.

Emozionatissimi i figli. «Con lei abbiamo bellissimi ricordi – dice il figlio maggiore, Biagio -. Ci ha sempre voluti molto bene. Il piatto più buono che ci preparava? La pasta fatta in casa».