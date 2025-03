Ats di Spilinga, individuate le associazioni che saranno coinvolte in progetti per le persone con disabilità grave

L’Ufficio di piano dell’Ambito sociale territoriale di Spilinga (composto da 16 Comuni tra cui Tropea, Briatico, Cessaniti, Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri) ha approvato la graduatoria finale per l’individuazione dei soggetti del Terzo settore disponibili alla coprogettazione per la gestione e attuazione di interventi in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o in vista del venir meno del sostegno stesso. La decisione è stata presa (con la determina n. 20 del 28 febbraio), in attuazione della Legge n. 112/2016, che prevede misure di assistenza, cura e protezione per le persone con disabilità grave.

Sono pervenute 23 richieste di accesso al beneficio al Comune di Spilinga e l’Asp di Vibo ha designato un componente per la commissione di valutazione. Dopo la nomina della Commissione, il Piano di intervento è stato rielaborato e la Regione Calabria ha espresso parere favorevole.

La graduatoria finale è quindi composta dalla Cooperativa Vitasì (con 88 punti) e Associazione Valentia (con 75 punti). «La proposta progettuale dell’associazione Gli Angeli di Pollicino aps – si legge del documento – è stata esclusa in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto». Entrambe le associazioni in graduatoria finale saranno dunque coinvolte nella coprogettazione per la gestione e l’attuazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o in vista del venir meno del sostegno stesso.