Avis Soriano, Rosina Donato rieletta presidente: «Il nostro obiettivo? Avvicinare nuovi donatori del sangue»

Sabato scorso, nella sede Avis di Soriano Calabro, si è riunito il consiglio direttivo dell’associazione, insieme a numerosi soci donatori, per il rinnovo del direttivo. L’incontro è stato aperto dal presidente Rosina Donato che, dopo aver relazionato sui quattro anni appena trascorsi, ha avviato le votazioni per il rinnovo dell’organigramma dirigenziale.

Si rinnova il direttivo

Rinnovato il direttivo dunque, come ciclicamente accade, e dopo essersi consultati e aver espresso le proprie preferenze, il gruppo Avis locale ha nuovamente eletto come presidente Rosina Donato. Quest’ultima sarà affiancata dalla vice presidente Angela Minniti. Nel corso dell’assemblea, inoltre, sono stati decisi anche gli altri ruoli che vedono Cristian Gradia come segretario e Giuseppe Raffaele come tesoriere. A completare l’organigramma i consiglieri Domenico Chiera, Rosaria Ciconte, Carmela Inzillo ai quali si sono aggiunti due nuovi soci, ovvero Gaetana Prestanicola e Gaetano Bruni, con questi ultimi che si sono resi subito disponibili a collaborare con il gruppo dirigenziale.

Le parole della presidente Donato

Ecco le dichiarazioni della stessa presidente Rosina Donato, subito dopo la sua rielezione: «Orgogliosa di questa carica, ne approfitto per augurare un buon lavoro a tutti i soci, senza perdere di vista quella che è la nostra missione principale, ovvero quella di fare volontariato e cercando il più possibile di avvicinare nuovi donatori, divulgando così un gesto che potrebbe essere provvidenziale per altri».