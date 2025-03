San Costantino celebra il Carnevale con il primo Concorso dolciario: un percorso tra tradizione e prelibatezze

Un tripudio di colori, sapori e tradizione ha caratterizzato la prima edizione del Concorso dolciario di Carnevale a San Costantino Calabro, un evento che ha coinvolto un vasto pubblico e numerosi partecipanti, trasformando il paese in un vero e proprio laboratorio del gusto. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Disabili senza barriere”, guidata da Rocco Deluca, ha registrato una partecipazione oltre ogni previsione, affermandosi come un appuntamento di grande valore sociale e culturale. Visto l’entusiasmo e il successo dell’iniziativa, gli organizzatori hanno già confermato l’intenzione di renderla un evento annuale, destinato a diventare una tradizione per la comunità di San Costantino Calabro.

Una giornata tra cultura e dolci tradizionali

L’evento ha preso il via con un convegno tematico, un momento di approfondimento dedicato alla storia e alla tradizione dei dolci carnevaleschi. A moderare l’incontro è stato il giornalista de Il Vibonese Giuseppe Currà, con l’intervento del docente Pino Cinquegrana, e dei maestri di cucina e pasticceria dell’Istituto alberghiero di Vibo Valentia, Gregorio Curello e Santina La Gamba. L’approfondimento ha fornito spunti interessanti sulle origini delle specialità dolciarie legate al Carnevale, evidenziando l’importanza della tradizione gastronomica locale.

A seguire, la presentazione e valutazione dei dolci in gara, che ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, ognuno con la propria interpretazione delle specialità carnevalesche. I dolci sono stati giudicati sulla base di tre criteri fondamentali: gusto e armonia dei sapori; originalità e caratterizzazione; creatività nella presentazione.

Al termine della valutazione, i vincitori hanno ricevuto targhe di riconoscimento, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato per celebrare il loro contributo a questa prima edizione. La degustazione delle creazioni ha poi trasformato l’evento in un grande momento conviviale, in cui il pubblico ha potuto apprezzare la varietà e la qualità delle preparazioni.

Intrattenimento e coinvolgimento del pubblico

L’evento non è stato solo un concorso, ma una vera e propria festa per l’intera comunità. Lello Moro, noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico, ha intrattenuto grandi e piccoli con momenti di spettacolo, contribuendo a creare un clima di allegria e condivisione. Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla KARNAVAL di Silvio Lucchese & C. S.N.C. di Treviso, rappresentata dalla titolare Alessandra Cammelli, che ha donato gadget, addobbi e maschere carnevalesche, arricchendo l’atmosfera con un tocco scenografico d’eccezione.

Tra gli ospiti d’onore della giornata, Irene Malfarà, pizzaiola pluripremiata da Casa Sanremo, la cui presenza ha dato ulteriore prestigio alla manifestazione, sottolineando il legame tra tradizione gastronomica e valorizzazione delle eccellenze culinarie.

Il sostegno delle istituzioni e il futuro dell’evento

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dagli organizzatori al sindaco e all’amministrazione Comunale di San Costantino Calabro per il supporto all’iniziativa e per la loro presenza all’evento, segno di un’attenzione concreta verso manifestazioni culturali e sociali. Un plauso è stato riservato anche a don Oreste Borelli, parroco del paese, che ha messo a disposizione i locali per lo svolgimento della mnifestazione, dimostrando grande sensibilità verso le iniziative che rafforzano il senso di comunità.

Il Concorso dolciario di Carnevale, fanno sapere gli organizzatori, ha così posto solide basi per diventare un appuntamento fisso nel panorama degli eventi del territorio, con l’obiettivo di crescere ed evolversi nelle edizioni future. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrano che la valorizzazione delle tradizioni, unita all’innovazione e alla convivialità, può trasformarsi in un momento di grande aggregazione e identità collettiva. L’appuntamento è dunque rinnovato per il prossimo anno, con nuove idee, nuovi dolci da scoprire e una festa che promette di diventare un simbolo del Carnevale di San Costantino Calabro.