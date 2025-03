Opere pubbliche in Calabria, quali sono le più urgenti? Partecipa al sondaggio di LaC News24

Alcune vengono evocate da anni, altre sono di più recente ideazione. Tutte rappresentano step fondamentali per il futuro della Calabria (anche se, almeno in un paio di casi, la questione potrebbe creare uno scontro tra favorevoli e contrari). Snodi per l’economia, collegamenti indispensabili per rivitalizzare le aree interne o forse, in una sola parola: speranze. Oggi vi chiediamo qual è l’opera pubblica più importante per la Calabria in una rosa di grandi classici: il Ponte sullo Stretto, l’Alta velocità ferroviaria, l’Autostrada dello Jonio Taranto-Reggio Calabria, la Trasversale delle Serre, i nuovi ospedali, il rigassificatore.

Potete partecipare al nuovo sondaggio di LaC News24 e dirci cosa, secondo voi, è più urgente: si potrà votare dalle 14 di mercoledì 5 marzo 2025 alle 19 di sabato 7 marzo 2025.

Sarà possibile votare una sola volta al giorno, esprimendo fino ad un massimo di 3 preferenze: passate le 24 ore, potrete votare nuovamente.

Fateci sapere da dove passa secondo voi il futuro di questa terra.