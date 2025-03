Diocesi Mileto, a Vibo la due giorni del Giubileo dedicato al volontariato e ai gruppi Caritas

Nell’ambito del Giubileo della Speranza indetto per il 2025 da Papa Francesco, anche nella diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, sabato e domenica prossimi, si terrà l’appuntamento dedicato al mondo del volontariato e ai gruppi Caritas. La due giorni è in programma in concomitanza con la celebrazione mondiale del Giubileo dei Volontari che si terrà a Roma, in San Pietro. Per quanto riguarda la diocesi miletese, l’evento si svolgerà a Vibo Valentia. Incentrato sul tema “Ogni volontario è luce che illumina il cammino degli altri”, è stato preparato in diversi incontri a cui hanno partecipato e dato il loro contributo le varie associazioni operanti e attive nel settore.

Il programma

Il Giubileo diocesano del mondo del volontariato e dei gruppi Caritas prevede, giorno 8 marzo, il convegno sul tema: “Volontariato, via di speranza”, presieduto dal vescovo, monsignor Attilio Nostro, e moderato dal giornalista Rai, già caporedattore del TG3 Calabria, Pasqualino Pandullo. L’incontro si svolgerà all’interno del Valentianum a partire dalle ore 16. L’iniziativa – così come spiega al riguardo l’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali – viene organizzata con lo scopo primario «di presentare, far conoscere e condividere ilpositivo delle attività di volontariato nel nostro territorio, segnato da esigenze diverse e da profonde criticità, a volte drammatiche».

Per quanto riguarda domenica 9 marzo, invece, l’appuntamento è previsto, a partire dalle ore 10.00, all’ingresso del Parco Urbano della città capoluogo di provincia. In questo caso il programma della due giorni prevede il raduno delle persone coinvoltenelle associazioni e nei vari gruppi impegnati nel mondo del volontariato e della Caritas, munite delle proprie insegne e divise. Nell’occasione, dopo un breve pellegrinaggio all’interno dello stesso Parco urbano, i partecipanti all’incontro si recheranno nella vicina chiesa parrocchiale “Regina Pacis“, dove è previsto il momento clou del Giubileo diocesano, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dallo stesso vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Nostro.