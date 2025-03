Vibo, la giunta vara l’aggiornamento dello stradario comunale: nuove denominazioni per le traverse dell’ex località Bitonto

La giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato l’aggiornamento dello stradario comunale. Questa misura prevede l’inserimento di nuove denominazioni per alcune traverse situate nell’ex località Bitonto, precedentemente prive di toponimi e quindi fonte di confusione per i residenti. L’iniziativa scaturisce da numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che avevano segnalato le difficoltà legate alla mancanza di toponimi per le traverse di strade già intitolate a figure di spicco come Leonardo Sciascia, Fortunato Seminara e Madre Teresa di Calcutta. Queste aree erano state ufficialmente registrate nel 2006, ma le traverse ad esse collegate erano rimaste senza denominazione, complicando l’individuazione degli indirizzi e il ricevimento della corrispondenza.

La giunta, da quanto si evince dalla delibera, ha sottolineato l’importanza della toponomastica come «elemento fondamentale per preservare l’identità culturale della città e per garantire una corretta identificazione degli immobili». Le nuove traverse, che saranno ufficialmente incluse nello stradario, sono:

Traversa prima di via Madre Teresa di Calcutta;

Traversa prima di via Sciascia;

Traversa prima di via Fortunato Seminara

Con l’approvazione di questa delibera, la giunta ha incaricato gli Uffici comunali competenti di «procedere con gli adempimenti necessari» e ha disposto anche l’invio della deliberazione alla Prefettura di Vibo Valentia per la necessaria approvazione.