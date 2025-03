Talento e lavoro di squadra: si è chiusa la XVII edizione del Campus “Elpis” all’Alberghiero di Tropea

Professionisti, docenti e preside alla XVII edizione del Campus “Elpis” a Tropea

Si è conclusa ieri la XVII edizione del Campus “Elpis” all’Iis – Servizi enogastronomici, «un evento – ha fatto sapere l’Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi” di Tropea – che ha visto la partecipazione entusiasta di otto gruppi di giovani talenti». Dopo giorni di impegno, lavoro di squadra e passione, gli studenti hanno messo in mostra le proprie abilità in diverse sfide. «Particolarmente apprezzate sono state le creazioni dei gruppi di cucina e pasticceria, in sinergia con “Fruit carving e Sala”, che hanno deliziato i presenti con un buffet sublime ricco di prelibatezze salate e sfiziosi dolci. Il gruppo “Moda” ha catturato l’attenzione con una sfilata di grande impatto, presentando creazioni realizzate con elementi di riciclo e fornendo preziosi suggerimenti».

L’esperto di coltivazioni, Matteo Graziani

Il Campus “Elpis” si è rivelato non solo un’importante opportunità di apprendimento, ma anche un’occasione per ogni studente di scoprire e valorizzare le proprie potenzialità e attitudini. Un risultato significativo è l’interesse manifestato da molti allievi per il settore serra: «A partire da oggi, questi studenti potranno continuare la loro formazione nello “Spazio di apprendimento riguardante le coltivazioni” con l’esperto Matteo Graziani. Inoltre – hanno fatto sapere dalla scuola -, tutte le classi avranno la possibilità di seguire questa formazione direttamente dalle proprie aul. I ragazzi dell’Alberghiero hanno espresso il loro ringraziamento al dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, per aver creduto in loro e nella loro voglia di fare scuola. Un sentito ringraziamento – conclude poi la nota della scuola – è stato rivolto anche a tutti i docenti, gli esperti, i tecnici ed i collaboratori che, con il loro impegno e la passione per il proprio lavoro, hanno reso possibile la realizzazione del Campus “Elpis”».