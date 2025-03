Gli argentini di Soriano ringraziano la comunità e regalano la loro bandiera: «La nostra una storia comune»

Inclusione, serenità e il saper vivere insieme. Da qualche anno ormai Soriano si caratterizza anche per questo, ospitando la comunità argentina: in tanti, con origini italiane, sono giunti dal Paese sudamericano per ottenere la Cittadinanza. A Soriano questa fratellanza è stata celebrata anche nell’ambito dei festeggiamenti di Carnevale, che non si sono svolti solamente all’insegna dell’allegria e delle maschere ma anche e soprattutto dell’inclusione e della condivisione. Emblematica è stata, a tal proposito, la serata dedicata proprio alla comunità argentina che risiede nel comune delle Preserre, con quest’ultima che si è esibita, e ha fatto conoscere al popolo sorianese, balli e piatti tipici di quella terra sudamericana che tanto manca loro ma che, allo stesso tempo, si portano dietro mostrandone anche qui bellezze e tradizioni.

Il grazie degli argentini ai sorianesi

Ancora una volta Soriano ha dato dimostrazione della sua indole accogliente, e a confermarlo è proprio la comunità argentina del posto che ha voluto donare all’amministrazione guidata dal sindaco Antonino De Nardo, e di conseguenza a tutta la cittadinanza sorianese, un regalo-simbolo per loro molto importante e prezioso poiché li rappresenta: la bandiera dell’Argentina. Una terra, quella albiceleste, che ha sempre avuto un forte legame con l’Italia. Ecco allora le parole di profonda stima da parte della comunità argentina: «All’amata comunità di Soriano Calabro. Con profondo rispetto e gratitudine, gli argentini che risiedono in questa bellissima terra vogliono offrirvi questo simbolo della nostra identità e del nostro cuore; la bandiera argentina. I nostri antenati lasciarono l’Italia alla ricerca di una nuova casa, portando con sé la loro cultura, le loro tradizioni e i loro valori. Oggi la storia ci riporta indietro, chiudendo un cerchio di fratellanza tra i nostri popoli. Ci sentiamo onorati di poter celebrare insieme questo carnevale, condividere la nostra musica e i nostri balli e rafforzare i legami che da sempre uniscono Argentina e Italia. La fratellanza tra i popoli non si misura dai confini, ma dalla capacità di condividere sogni e speranze. Possa questa bandiera ricordare la nostra storia comune, l’amicizia tra i nostri popoli e il futuro che costruiremo insieme».