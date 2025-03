8 marzo: ecco le donne vibonesi che hanno lasciato un segno tra cultura, fede e gesti d’amore

Sono tante le donne vibonesi che hanno lasciato il segno. Nella giornata in cui, a livello internazionale, si celebra la figura femminile e si ribadisce quanto sia importante la sua emancipazione e il raggiungimento di pari diritti rispetto agli uomini, ne vogliamo ricordare alcune, i cui nomi continuano a risuonare. Con la loro fede, la loro cultura e arte, i loro gesti d’amore hanno reso indimenticabili le loro vite.

Ma oggi, 8 marzo, è il giorno in cui si festeggiano tutte le donne: mamme, sorelle, figlie, religiose, lavoratrici… pilastri per le proprie famiglie e comunità, custodi di saperi e di tradizioni tramandate di generazione in generazione. Quelle vibonesi e calabresi, nate e cresciute in una terra bellissima ma a tratti difficile, e forse è proprio questo il segreto. Le sfide economiche, sociali e culturali di fronte a cui si sono trovate ne hanno forgiato il coraggio, facendo di loro creature che raramente si arrendono davanti alle difficoltà. Le sei figure femminili che oggi vi raccontiamo – sei vite a tratti lontanissime tra di loro – sono solo un esempio di un universo vasto e fatto da migliaia di storie.

