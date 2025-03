Due scuole chiuse lunedì 10 marzo a Vibo a causa di lavori sulla rete elettrica cittadina

Nuova giornata di chiusura per alcune scuole di Vibo Valentia, a causa di lavori sulla rete elettrica cittadina. Con propria ordinanza, il sindaco Enzo Romeo ha disposto che nella giornata di lunedì 10 marzo resteranno sbarrate le porte del Convitto Filangieri e dell’Istituto De Amicis. In tali edifici, infatti, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica dovuta ai lavori, non si potrà usufruire degli impianti igienico sanitari e di riscaldamento. Da qui, per «prevenire pericoli all’incolumità pubblica» si legge nel provvedimento, la decisione del primo cittadino di chiudere i due edifici scolastici.

I lavori sulla rete elettrica, programmati dalla società distributrice, riguarderanno Via Zoda, Piazza Garibaldi e Corso Umberto I°.

Già in questa settimana che volge al termine, diverse scuole della città avevano subito chiusure a causa dello medesimo motivo e cioè l’interruzione dell’energia elettrica a causa di interventi sulla rete cittadina. In particolare, martedì 4 marzo sono rimasti a casa gli alunni del Liceo scientifico Berto (per lavori programmati in via Degli Artigiani, via Santa Ruba, viale Degli Artigiani e Contrada Bitonto); mentre mercoledì 5 marzo è stata la volta dello stesso Convitto Filangeri e dell’Istituto De Amicis.