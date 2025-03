Il Comitato Pari Opportunità premia la pizzaiola Irene Malfarà, «simbolo di forza, determinazione e passione»

Nella Giornata Internazionale della donna, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia composto da Gabriella Riga, Rosalba Polistena, Valeria Cortese e Giusi Fanelli hanno discusso sul ruolo dell’avvocatura a garanzia dei diritti della persona e delle pari opportunità. Per la presidente Giusi Fanelli «la carta costituzionale ha riconosciuto la pari dignità sociali senza distinzione di sesso, gli stessi diritti della donna rispetto al lavoratore e il diritto alla stessa retribuzione, il diritto di voto anche alle donne e ha ammesso l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive anche alle donne. Il legislatore ha altresì avviato un percorso di autonomia e di emancipazione delle donne che negli anni ha prodotto anche significative modifiche della legislazione, basti pensare – prosegue Giusi Fanelli – al divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, alla tutela delle lavoratrici madri anche con l’istituzione degli asili nido comunali, alla riforma del diritto di famiglia in cui prima il peso dell’educazione dei figli gravava, di fatto, sulle madri».

Alla luce di queste considerazioni, «il CPO (Comitato Pari Opportunità) nell’ultima seduta, ha deliberato – è scritto in una nota stampa – un progetto di incontri e laboratori con le scuole primarie della provincia di Vibo Valentia al fine di rendere consapevoli e alla pari i cittadini del futuro.

Nell’ambito della stessa riunione è stato consegnato un riconoscimento – realizzato dall’artista vibonese Antonio La Gamba- alla pizzaiola Irene Malfarà, unica donna, selezionata tra i 45 pizzaioli che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Un premio – concludono le componenti del Comitato Pari Opportunità – per sottolineare come una donna possa fare qualsiasi lavoro, senza limiti, rompendo ogni barriera e dimostrando che la forza, la determinazione e la passione non hanno genere».