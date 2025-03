Parghelia in prima linea per la sostenibilità e il sociale: weekend di impegni e riconoscimenti importanti fra Roma e Napoli

Premiazione “Comune sostenibile” a Roma

Un fine settimana intenso ha visto l’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro protagonista su diversi fronti, dalla partecipazione a importanti appuntamenti nazionali alla realizzazione di nuovi Servizi sociali. “Bandiera sostenibile 2025” e impegno per l’Agenda 2030: il vicesindaco Tommaso Belvedere ha rappresentato il Comune all’assemblea nazionale della Rete dei Comuni sostenibili a Roma, dove Parghelia ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento di “Bandiera sostenibile 2025”. «Un traguardo significativo – ha commentato Belvedere – che premia le buone pratiche del Comune in tema di sostenibilità e l’impegno verso gli obiettivi dell’Agenda 2030». L’assemblea, che ha visto la partecipazione di numerosi Enti locali da tutta Italia, è stata «occasione di confronto e scambio di esperienze per promuovere la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050».

Nuovi Servizi sociali: inaugurata la “Stanza rosa”

L’inaugurazione della Stanza rosa al Comune

Parallelamente all’impegno per la sostenibilità, l’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, ha inaugurato nella sede comunale una nuova “Stanza rosa”, «un punto – hanno fatto sapere dalla sede municipale – dedicato interamente ai Servizi sociali voluto dal sindaco, dall’assessore ai Servizi sociali Rosy Cutuli, dalla giunta e anche da tutto il comparto dipendenti del Comune. Questo spazio, rappresenta un importante potenziamento dell’offerta di supporto e assistenza per i cittadini di Parghelia, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili».

Premio “Plastic Free 2025” a Napoli

Sabato poi, al Teatro Mediterraneo di Napoli, Parghelia ha ricevuto, per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di “Comune Plastic Free”. «Oggi più che mai – ha dichiarato Luca De gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus -, questo riconoscimento per gli Enti non è solo un titolo, ma una responsabilità. Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un “Comune Plastic Free” – ha poi sottolineato De Gaetano – è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra Istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile».