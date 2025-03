Briatico in festa per i 100 anni di nonna Nilla, il vicesindaco Centro: «Donna forte e saggia, è un esempio»

Petronilla Quercia taglia il traguardo di cento primavere. L’amministratrice ricorda: «Aprì prima un bar e poi un ristorante. È stata un punto di riferimento per la cittadina e anche per i turisti»

La comunità di Briatico ha festeggiato nei giorni scorsi i cento anni di Petronilla Quercia, conosciuta da tutti come Nilla. L’arzilla nonnina, circondata dall’affetto dei familiari e amici, ha tagliato l’ambito traguardo. Petronilla è infatti nata a Briatico, nel quartiere Baracconi, il 7 marzo del 1925. Una vita di grandi sacrifici, i riflessi della guerra, la povertà dilagante, fino al boom economico e addirittura l’epoca del Covid. Nilla è stata testimone delle trasformazioni della cittadina costiera e della società.

Dal matrimonio con un giovane pescatore della marineria briaticese Cosimo Napoli nacquero quattro figli: Antonio, Fortunata, Carmela e Mario. Per le sue cento primavere, anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone le ha voluto rendere omaggio alla sua storia facendole dono di una targa. La sua figura è stata tratteggiata dal vice sindaco Mariateresa Centro: «Nilla – ci ha raccontato l’amministratrice – è nel cuore dei briaticesi soprattutto in veste di imprenditrice in quanto negli anni Sessanta aprì prima un bar e poi un ristorante, il Miramare. Il locale è stato un punto di riferimento sia per i paesani che per i turisti che affollavano la cittadina vibonese durante i mesi estivi».

Per la vice sindaco Centro «è sempre una festa in paese quando qualche nostro concittadino raggiunge il traguardo del secolo di vita, soprattutto per cittadine o cittadini esemplari come Nilla, donna forte determinata e saggia che non può che essere un esempio per questa e per le future generazioni».