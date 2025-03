Prosegue il tour di L’Andolina sulle strade provinciali: tappa a Capistrano, Monterosso e San Nicola da Crissa

La Provincia di Vibo Valentia continua monitorare la viabilità del territorio. Recentemente, il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, ha effettuato un sopralluogo nelle aree di Capistrano, Monterosso e San Nicola da Crissa, incontrando i rappresentanti locali per discutere le priorità e i programmi futuri. A Capistrano, la commissaria Carla Fragomeni ha sollecitato «interventi urgenti per migliorare le condizioni della strada provinciale numero 52». A Monterosso L’Andolina ha incontrato il sindaco Antonio Lampasi, mentre a San Nicola da Crissa il sindaco Giuseppe Condello ha richiesto «interventi incisivi per superare le criticità della viabilità locale», sottolineando l’importanza della strada interpoderale “Nicastrello” per la mobilità di molte famiglie e coltivatori diretti. La Provincia ha già realizzato o programmato diversi interventi, tra cui:

Sp n 47 “Angitola-Monterosso-Capistrano-San Nicola da Crissa” : interventi definiti per 400mila euro (annualità 2022, D.M. 49/2018); lavori in esecuzione per 750mila euro (annualità 2024, OCDPC 554/2018); messa in sicurezza dei pontini in fase di progettazione per 500mila euro (annualità 2025, D.M.225/2021);

: lavori in esecuzione per 200mila euro (annualità 2023, D.M. 49/2018); Sp n 54 “Filogaso-San Nicola da Crissa”: lavori in esecuzione per 1,4 milioni di euro (annualità 2024, OCDPC 554/2018).

L’amministrazione attuale ha programmato ulteriori interventi, tra cui:

Sp n 26 “Coccorino-Madonna del Carmine (I° tr)”-Sp n. 27 “Coccorinello-Madonna del Carmine (I° tr.) (II° tr.)-Sp n. 52 “S.S. 110-Capistrano”-Sp n. 74 “Lungo la Vallata del Fiume Marepotamo-Ss n. 182 (Km 30+400) alla C.da Terzeria”-Sp n. 86 “Mesiano – Papaglionti – Zungri – inn. Prov.le Cessaniti – San Marco” : interventi per 400mila euro (annualità 2025, cosiddetto “emendamento Mangialavori”).

Il presidente L’Andolina, attraverso un comunicato stampa, ha assicurato il «massimo impegno per il conseguimento degli obiettivi proposti», sottolineando l’importanza della «collaborazione tra la Provincia e le amministrazioni locali per lo sviluppo del territorio».