Sebastiano Caffo alla guida del Consorzio nazionale della grappa, Falbo: «Testimone della migliore imprenditoria calabrese»

Secondo mandato consecutivo per Sebastiano Caffo, alla guida del Consorzio nazionale della Grappa. A decretarlo l’Assemblea dei soci nel rinnovare le cariche sociali. Al noto imprenditore vibonese, guida della storica Distilleria F.lli Caffo, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo, anche come presidente di Unioncamere Calabria, esprime «congratulazioni per la rinnovata fiducia accordatagli, espressione di un’affermazione personale e professionale che attesta le sue capacità imprenditoriali e manageriali nell’accompagnare, sia a livello aziendale che in un più ampio contesto nazionale, la crescita di un settore significativo per l’economia del nostro Paese che, a livello locale, presenta oltre a realtà consolidate anche interessanti aziende emergenti. Tutto ciò ci inorgoglisce perché Sebastiano Caffo – dice il presidente Falbo- è testimone e ambasciatore autentico della migliore imprenditoria calabrese. Intraprendenza, visione, conoscenza delle dinamiche di mercato tradotta in piani strategici di sviluppo aziendali e in prodotti diversificati e originali in un brand di eccellenza, ne hanno fatto un capitano d’Azienda visionario e competitivo».

«Capacità gestionali che Sebastiano Caffo ha espresso egregiamente nel traghettare la storica Azienda di famiglia nella contemporaneità, rendendola internazionale e pluripremiata sui mercati mondiali, preservando la tradizione coniugata a ricerca e innovazione. Una governance di successo –conclude il presidente Falbo- che lo ha contraddistinto anche in ambito istituzionale alla guida della Camera di Commercio di Vibo Valentia, accompagnata con cura e dedizione nel processo di unificazione con quella di Catanzaro e Croton. Nel formulare al presidente Caffo i nostri migliori auguri di buon lavoro per il raggiungimento di ulteriori traguardi anche in questo rinnovato impegno associativo, siamo certi di ritrovarci ancora insieme su percorsi comuni e condivisi per la crescita e la competitività di imprese e territori».