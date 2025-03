Formazione dei dipendenti, il Comune di Vibo si aggiudica un finanziamento da 47mila euro

Nell’ambito della formazione professionale da parte delle Pubbliche amministrazioni finanziata con fondi del Pnrr, il Comune di Vibo Valentia – Ufficio Pnrr si è aggiudicato un finanziamento di 47mila euro rientrante nel progetto “PerForma Pa – Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle Pa e la valorizzazione di buone pratiche”.

«Il personale dipendente adeguatamente formato e aggiornato – commenta l’assessore agli Affari generali, Marco Talarico – è alla base dell’efficienza di una pubblica amministrazione. Il Comune di Vibo Valentia, dando attuazione alla direttiva del ministro Zangrillo sull’obbligo di formazione di tutti i dipendenti, persegue questo obiettivo con i fatti, per questo riveste grande importanza l’ottenimento di questo finanziamento per i percorsi formativi professionalizzanti».

Nello specifico, si tratta di circa 200 ore di formazione suddivise in tre percorsi in presenza ed uno online, finanziati con fondi Pnrr Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 Sub investimento 2.3.1, con soggetto proponente il Formez. Questi i temi trattati.

Percorso tecnico specialistico : gestione economica e finanziaria dell’ente e digitalizzazione; gestione procedimenti e atti amministrativi nella transizione digitale; cyber security e sistema digitale; sistema di e-procurement e digitalizzazione.

Percorso sulle competenze trasversali: formazione sulle competenze trasversali apicali; formazione sulle competenze trasversali dipendenti.

Percorso in tema di sicurezza: formazione sicurezza antincendio; formazione sicurezza primo soccorso.

La formazione online su piattaforma affronterà invece le seguenti tematiche: etica e legalità; prevenzione della corruzione; reati contro la Pubblica amministrazione; protezione dati personali; dati come patrimonio degli enti locali e il rispetto della privacy; cyber security e transizione digitale; sicurezza delle informazioni, protezione dei dati, diritti e tutele dei cittadini; formazione sicurezza generale; formazione sicurezza specifica.