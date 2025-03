Tropea punta sul cinema per formare gli studenti: l’ex Monastero di Santa Chiara diventerà un set didattico

Il Comune di Tropea e l’Istituto d’istruzione superiore Pasquale Galluppi hanno avviato la collaborazione per aderire al bando nazionale “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” per l’anno 2025, attraverso il progetto “Il Faro e il Vento”, un’iniziativa che mira a utilizzare il cinema come strumento di educazione e formazione per gli studenti tropeani. Il progetto, che si svolgerà durante l’anno scolastico 2025/2026, prevede una serie di attività formative e divulgative, tra cui proiezioni, masterclass e dibattiti, che si terranno nella prestigiosa cornice dell’ex Monastero di Santa Chiara. Il Comune ha infatti concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa e messo a disposizione la storica struttura, per poterla trasformare così in un vero e proprio set didattico.

“Il Faro e il Vento” rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di Tropea, che avranno la possibilità di esplorare il mondo del cinema in un contesto stimolante e di grande rilevanza culturale. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la comprensione del linguaggio audiovisivo, ma anche di stimolare la creatività e la capacità di espressione dei giovani, che potranno cimentarsi nella realizzazione di opere audiovisive a scopo educativo e formativo. La collaborazione tra il Comune e l’Istituto d’istruzione superiore di Tropea sarà regolata da una convenzione, che definirà le modalità di coinvolgimento e di collaborazione tra i soggetti interessati. L’Ente comunale si impegna inoltre a sostenere attivamente la promozione dell’iniziativa, integrandola nella propria strategia di comunicazione istituzionale. L’Ente, si legge nella determina, ha espresso la propria «condivisione e il proprio sostegno al progetto», riconoscendone il «valore culturale, educativo e sociale per la comunità e le nuove generazioni».