I nuovi servizi sociali, a Briatico focus su nuove sfide e opportunità per il futuro

“I nuovi servizi sociali a Briatico. Il coraggio di nuove sfide e opportunità per il futuro”. È questo il tema al centro del dibattito in programma venerdì 14 marzo alle ore 16.30 al Centro polifunzionale di via Crispi a Briatico.

Il confronto tra istituzioni e rappresentanti delle associazioni sarà coordinato dal vicesindaco Mariateresa Centro. Ai saluti istituzionali del sindaco Lidio Vallone seguiranno i contributi di Pino Conocchiella, portavoce Terzo settore; Francesco Tornatora, esperta di politiche sociale; Massimo Barbieri, giudice onorario del Tribunale dei minori di Catanzaro, Piero Squadrito, coordinatore Centro per la Famiglia di Vibo; Pietro De Rito, ente d’ambito capofila Comune di Spilinga; Salvatore Maesano, presidente Coriss e Massimo Aiello, presidente ordine psicologi della provincia di Vibo. Le conclusioni sono affidate al vice presidente della giunta regionale, Filippo Pietropaolo.