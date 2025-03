Vibo, al via in primavera i lavori (da 650mila euro) sulla strada per Triparni e Porto Salvo

«Saranno avviati nella prossima primavera i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale n 11, nel tratto “Vibo Valentia-Triparni-Porto Salvo con diramazione per Vena Inferiore e la Sp n 80 per Cessaniti”». A renderlo noto è il vicepresidente della Provincia di Vibo Valentia, Nicola Lasorba, che stamattina, accompagnato dal geometra del settore Viabilità dell’Ente, Francesco Tulino, ha incontrato direttamente sul luogo per un apposito monitoraggio il presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Iannello, e la consigliera comunale Anna Coloca.

Nicola La Sorba

«Un incontro costruttivo, al fine di rassicurare i rappresentanti istituzionali della città capoluogo di provincia sul fatto che vi è la massima attenzione dell’amministrazione provinciale sulle arterie, di nostra competenza, che collegano Vibo e le sue frazioni», ha messo in evidenza La Sorba.

«L’importo totale del progetto è di 650mila euro. I lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale della viabilità stradale prevedono, tra l’altro, la messa in sicurezza mediante la bitumazione di alcuni tratti, la segnaletica e la posa in opera di apposite barriere», – ha infine specificato il vicepresidente La Sorba, avvalendosi dell’ausilio tecnico del geometra Tulino.