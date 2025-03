Reggio ospita Cash & Rocket: vetrina internazionale di beneficenza, imprenditoria e promozione territoriale

di Silvio Cacciatore



Il 7 giugno Reggio Calabria si vestirà di rosso. La Città dello Stretto si prepara a ospitare per la prima volta Cash & Rocket, un’iniziativa di respiro internazionale che coniuga beneficenza, empowerment femminile e promozione territoriale. L’evento si configura non solo come un’occasione di visibilità per la città, ma anche come una piattaforma di scambio culturale ed economico, capace di attrarre l’attenzione su temi di grande rilevanza sociale.

Dopo le tappe di Roma e della Costiera Amalfitana, il corteo di 40 auto d’epoca e di lusso, condotte da 80 donne di spicco nel panorama globale dell’imprenditoria, della moda e del settore finanziario, attraverserà il centro storico della città, offrendo a Reggio Calabria una vetrina internazionale senza precedenti. Il progetto, ideato da Julie Brangstrup, ha raccolto nel corso degli anni fondi destinati a finanziare programmi educativi, sanitari e di inclusione sociale per donne e bambini in condizioni di vulnerabilità. Nel 2025, l’obiettivo è superare la soglia del milione di sterline in donazioni.

«Cash & Rocket non è soltanto un evento, ma un network globale di donne che usano il loro successo per generare impatto sociale – spiega Julie Brangstrup, CEO e fondatrice dell’iniziativa -. Abbiamo selezionato Reggio Calabria per la sua unicità, per il suo valore storico e per il suo potenziale di crescita nel panorama degli eventi di alto profilo».

L’evento gode di un’ampia esposizione mediatica: le partecipanti vantano una portata social combinata di oltre 70 milioni di utenti, mentre le edizioni passate hanno generato più di 48 milioni di interazioni online e una copertura su testate di prestigio quali Vogue, The Financial Times, Vanity Fair, Elle e Forbes.

La tappa reggina sarà supportata da una media partnership strategica con il gruppo editoriale Diemmecom e il network LaC in prima linea, i quali garantiranno una copertura editoriale capillare tramite trasmissioni televisive, approfondimenti giornalistici e contenuti digitali.

