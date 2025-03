La famiglia Monteleone dona un defibrillatore a Vibo Marina: installato nella via che oggi porta il nome di Federica

Un gesto significativo che vuole essere un ringraziamento e riconoscimento alla cittadinanza di Vibo Marina per aver sempre dimostrato stima e affetto verso la famiglia Monteleone e verso la memoria di Federica. Come già anticipato in occasione dell’intitolazione di una via a Federica Monteleone, è ora a disposizione della popolazione locale, e di chiunque ne avesse bisogno, un defribillatore per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie.

Il dispositivo medico è stato installato nei pressi della Tabaccheria Galastro, ubicata vicino al piazzale Capitaneria di Porto , lungo la centrale ex via Roma recentemente intitolata a Federica Monteleone, un luogo particolarmente frequentato. La donazione, che consente di poter disporre di un dispositivo di rilevante importanza, è stata particolarmente apprezzata dalla comunità della cittadina portuale, tuttora priva di una struttura sanitaria di primo soccorso, per cui l’immediata disponibilità di un defribillatore può fare la differenza, consentendo la sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco: riconoscendo una fibrillazione ventricolare, ovvero un’aritmia maligna del cuore, il dispositivo è in grado di erogare una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco interrompendo l’aritmia stessa.