Insieme per un mondo senza barriere, a Vazzano confronto tra associazioni. Caloiero (Pro loco): «Che la condivisione e il dialogo siano sempre i valori guida»

Non è sicuramente facile affrontare la quotidianità per le persone affette da cecità o sordità. Di questo se ne è parlato sabato all’interno della sala polifunzionale di Vazzano “Il Mulino della Gioventù”, all’incontro denominato Insieme per un mondo senza barriere. Per l’occasione erano presenti due importanti associazioni vibonesi del settore come l’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) e l’Ens (Ente nazionale sordomuti) nelle persone di Giuseppe Bartucca (presidente Uici Vibo) e Silvestro Grillo (presidente Ens e lingua dei segni Vibo Valentia). Al tavolo della presidenza c’erano anche il presidente della Pro loco, Domenico Caloiero, e la presidente della Pro loco ragazzi Arianna Moscato.

Domenico Caloiero, presidente della Pro Loco

Un incontro formativo, ma anche di sensibilizzazione come rimarcato dallo stesso Domenico Caloiero, presidente della Pro Loco: «È stata una giornata meravigliosa, ricca di emozioni e di momenti di grande condivisione, dedicata alla sensibilizzazione su tematiche importanti che riguardano il mondo in cui viviamo. Insomma, un pomeriggio che ha regalato gioia e commozione a tutti i partecipanti». E ancora: «Ringraziamo sentitamente il presidente Uici Giuseppe Bartucca e il presidente Ens Vibo Valentia Silvestro Grillo per averci coinvolto in questa significativa iniziativa e per averci dimostrato, ancora una volta, che la forza di superare le difficoltà e vivere al meglio nasce dalla collaborazione e dall’unione, indipendentemente dal luogo e dalle circostanze. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato; che il bene, l’unione, le emozioni positive, il dialogo e la condivisione siano sempre i valori guida nella nostra vita, anche di fronte alle difficoltà».