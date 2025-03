Donazione degli organi, l’Aido di Briatico incontra gli studenti della scuola Murmura di Vibo: «Evento intenso e coinvolgente»

Gli studenti delle classi seconda E ed I dell’Istituto comprensivo Murmura di Vibo Valentia, con i rispettivi docenti Federica Ielo e Anna Sarlo, hanno intervistato i membri dell’associazione Aido gruppo “Tania Conocchiella” di Briatico sul valore del dono degli organi, dei tessuti e delle cellule.

«È stato un incontro intenso, emozionante e coinvolgente arricchito dai tanti quesiti, dubbi e gli intermezzi musicali eseguiti da alcuni dei giovani studenti guidati dai docenti Chiara Stella Capria, Giuditta Davoli, Alessandro Albino», spiegano i volontari. Al tavolo degli intervistati erano presenti i genitori Angela e Pino di Tania Conocchiella (prima donatrice multiorgano del Vibonese) e la moglie Giusy di Domenico Chiarella, trapiantato di polmoni che da un anno ci ha lasciati. Si è trattato di un evento innovativo per l’Aido di Briatico, «tenuto grazie alla dirigente dottoressa Tiziana Furlano, rappresentata dalla vice preside Ersilia Adamo e dalla professoressa Giusy Staropoli che ci hanno voluti e coinvolti».

I volontari dell’associazione hanno quindi sottolineato: «Abbiamo trascorso due ore insieme a 28 giovani e ai loro docenti che ci hanno sottoposto domande molto interessanti, non sempre semplici, su cosa avviene nei famigliari dei donatori, in quelli dei riceventi, sulla certezza della morte del donatore, sulla verifica che egli abbia espresso veramente il volere di donare i propri organi post mortem, sulla selezione corretta del ricevente nella lista d’attesa, sulle problematiche per cui in Calabria non si possono effettuare i trapianti di tutti gli organi, perché a Vibo Valentia non sono stati effettuati ancora prelievi di organi, su cosa si deve fare per cambiare le ragioni delle tante opposizioni nella nostra regione».

Anche in futuro, l’impegno del sodalizio briaticese in tema di sensibilizzazione, non mancherà: «Non resta augurarci che altre scuole secondarie di primo e secondo grado dove ancora non siamo mai stati presenti come Aido ci diano la possibilità di continuare a portare la nostra testimonianza con il nostro messaggio informativo e di sensibilizzazione iniziato nel 2000 nel ricordo di Tania prima donatrice multiorgano della nostra provincia, dei tanti donatori come lei e ancor di più per i molti pazienti in lista d’attesa. La cultura di questo gesto d’amore e di solidarietà, quando non ci saremo più, ci permetterà di allungare la nostra presenza in più parti della terra assieme a chi custodirà e potrà vivere con un nostro organo, tessuto o cellule».

I volontari del gruppo “Tania Conocchiella” Giuseppina Colace, Angela Frati e Giuseppe Conocchiella hanno in conclusione espresso parole di ringraziamento «per questa bellissima opportunità di stare con tanti giovani attenti, sensibili e intermediari presso le loro famiglie e ai docenti presenti».