Medici di famiglia e patronato, a Longobardi l’inaugurazione del servizio

Dopo tanta attesa torna a Longobardi il medico di famiglia. Un servizio indispensabile per la popolazione della frazione vibonese. L’ufficio sarà inoltre dotato di un patronato che offrirà consulenze di medicina legale e previdenziale. Strumenti utili per dare assistenza ai cittadini più svantaggiati. L’inaugurazione dei locali è avvenuta alla presenza del sindaco Enzo Romeo e di altri politici locali come Bruno Censore e Vito Pitaro. Il direttore del patronato, Francesco Barbieri si è detto soddisfatto per l’avvio di un servizio destinati ai più fragili. Inoltre Barbieri ha anticipato l’apertura di un punto per la facilitazione digitale che sarà di supporto alle persone anziane e quanti hanno poca dimestichezza con il mondo dell’informatica.