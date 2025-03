Dal pagamento delle multe alle rette per l’asilo, attivo al Comune di Vibo il portale Pago Pa

L’assessore Santoro: «Puntiamo sempre più sulla digitalizzazione che si traduce in una semplificazione per il cittadino nel disbrigo delle pratiche»

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ricorda che è attivo il Portale dei pagamenti Pago Pa, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune o all’apposito indirizzo (clicca qui).

Attraverso il portale, che negli ultimi mesi è stato implementato, è infatti possibile effettuare una serie di pagamenti direttamente online oppure scaricare l’apposito bollettino per effettuare il pagamento in un secondo momento. Sono molteplici i servizi già caricati sul sito, suddiviso in quattro diverse e semplici sezioni:

Scadenzario : per consultare tutti gli avvisi di pagamento emessi a proprio carico (visualizzabile solo accedendo con spid);

: per consultare tutti gli avvisi di pagamento emessi a proprio carico (visualizzabile solo accedendo con spid); Pagamenti effettuati : per consultare i pagamenti eseguiti verso la Pa e scaricane le ricevute;

: per consultare i pagamenti eseguiti verso la Pa e scaricane le ricevute; Pagamento avviso predeterminato : per pagare un avviso ricevuto con importo precalcolato, ricercandolo tramite identificativo;

: per pagare un avviso ricevuto con importo precalcolato, ricercandolo tramite identificativo; Pagamento spontaneo: per inserire, stampare e/o pagare un nuovo pagamento in autoliquidazione o spontaneo verso la Pa.

In quest’ultimo caso sono oltre 20 i servizi già caricati. Tra questi, si può semplicemente pagare online – a titolo esemplificativo – la concessione cimiteriale, i diritti per la carta d’identità elettronica, il fitto per alloggi ex Aterp, i diritti di segreteria, gli oneri di urbanizzazione, la retta per l’asilo nido e molto altro, tutto comodamente da pc o dispositivi mobili senza il bisogno di recarsi in Comune per richiedere i bollettini e pagando una commissione inferiore rispetto agli sportelli fisici delle agenzie di pagamento.

Analogamente, raggiungendo il sito multe on line o tramite link dal sito istituzionale del Comune, è possibile anche effettuare il pagamento dei verbali per le violazioni al codice della strada.

«Servizi fondamentali per un Comune – commenta l’assessore all’Innovazione tecnologica, Luisa Santoro – che vuole puntare sempre di più sulla digitalizzazione, che si traduce in una semplificazione per il cittadino nel disbrigo di normali pratiche che, diversamente, richiederebbero un inutile dispendio di tempo».