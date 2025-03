Turismo, le Pro loco del Vibonese siglano il protocollo d’intesa Uniti per il territorio: ecco gli enti coinvolti

Presso la sede della Pro loco di Zungri sottoscritto il protocollo d’intesa “Uniti per il Territorio”. La firma del documento giunge dopo due incontri preliminari tenutisi nelle rispettive sedi di Capo Vaticano e Tropea. L’intesa coinvolge anche le Pro Loco di Zambrone, Drapia, Spilinga, Vibo Marina, Nicotera, Briatico, Vibo Valentia, San Gregorio d’Ippona, Parghelia, Capistrano e Filadelfia.

Il protocollo

Con la sottoscrizione del protocollo le associazioni puntano a realizzare una più stretta collaborazione nell’ambito della promozione, valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio culturale, immateriale, storico-artistico e ambientale dei territori. Nello specifico, a promuovere l’organizzazione turistica proponendo ad amministrazioni comunali, Provincia e Regione il miglioramento edilizio e stradale della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche. Il protocollo – così come spiegano gli stessi firmatari del documento – prevede anche di incentivare la collaborazione con altri Enti in iniziative di vario genere che servano ad attirare i turisti e a rendere più gradito il loro soggiorno, nonchè a migliorare la qualità della vita dei residenti.

Le priorità

Tra le priorità, la promozione della cultura dell’ospitalità, dell’educazione ambientale, dell’inclusione alle persone con disabilità e della conoscenza globale del territorio, senza tuttavia dimenticare l’economia del mare e della portualità e legata all’agricoltura e alla pastorizia del promontorio del Poro, il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera. Il protocollo d’intesa sottolinea anche l’esigenza di assicurare il regolare funzionamento dei servizi d’interesse turistico e di curare l’informazione e l’accoglienza, anche tramite la gestione degli Uffici Iat.

Nel settore sociale

Per quanto riguarda l’ambito prettamente sociale esso prevede, tra l’altro, una serie di attività tese a promuovere e sviluppare la solidarietà, il volontariato e l’aggregazione sociale e la realizzazione di spazi destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, anche in collaborazione con gli istituti scolastici. L’auspicio delle Pro Loco firmatarie del documento è di vedere presto aumentare le associazioni turistiche aderenti al progetto, nella convinzione che fare rete è fondamentale per valorizzare e rendere sempre più fruibile il patrimonio turistico e culturale presente in tutte le varie località della provincia di Vibo Valentia.