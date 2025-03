Poste Italiane celebra la Festa del Papà a Vibo Valentia con il “Caffè filatelico” e annulli speciali

L'iniziativa si svolgerà dalle ore 10:30 alle 13 nell'Ufficio di via Luigi Razza. Un'occasione per riflettere su come incide il ruolo paterno nella sfera lavorativa e personale

Si terrà domani, mercoledì 19 marzo, all’Ufficio postale di via Luigi Razza a Vibo, dalle ore 10:30 alle 13, il “Caffè filatelico” dedicato alla Festa della Papà. L’iniziativa, organizzata della filiale di Poste Italiane della provincia di Vibo Valentia, è aperta a tutti i clienti di Poste Italiane e sarà anche l’occasione per riflettere su come incide il ruolo del papà nella sfera lavorativa e personale.

Inoltre, Poste Italiane celebra la Festa del Papà con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati, un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare. La colorata cartolina “Cuore di papà” sarà in vendita al prezzo di 1 euro negli Uffici postali con sportello filatelico delle province di Vibo Valentia e Catanzaro oltreché negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale. Negli stessi sarà anche disponibile, dal 17 al 23 marzo, un annullo speciale a datario mobile.