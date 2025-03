Viabilità: il tour di L’Andolina approda a San Gregorio, Filandari e Jonadi. Ecco le richieste dei sindaci

Obiettivo del presidente della Provincia di Vibo «garantire infrastrutture più sicure per i cittadini». Diversi gli investimenti previsti dalla precedente amministrazione, altrettanti dall'attuale

Continua il tour sulle strade provinciali avviato, lo scorso autunno, dal presidente Corrado Antonio L’Andolina. «Gli interventi programmati confermano l’impegno dell’amministrazione provinciale nel voler migliorare la viabilità locale e garantire infrastrutture più sicure per i cittadini», ha affermato il presidente della Provincia vibonese, nel corso dell’ultimo monitoraggio effettuato nei territori di San Gregorio, Filandari e Jonadi. L’Andolina ha incontrato i tre sindaci e gli amministratori locali, ascoltando le istanze relative alle necessità infrastrutturali.

A San Gregorio, è stato accolto dal primo cittadino Pasquale Farfaglia, il quale ha sottolineato «l’importanza di una maggiore attenzione alle strade che attraversano il territorio comunale». A Filandari, la sindaca Rita Fuduli – accompagnata dal vicesindaco, Gianluca Restuccia, dal presidente del consiglio comunale, Francesco Panzitta, e dai consiglieri comunali Francesco Cimato e Antonino Fuduli – ha evidenziato due priorità di intervento: «L’installazione di catarifrangenti e la realizzazione di attraversamenti pedonali lungo la strada che attraversa Mesiano nonché la manutenzione della Sp 33, nel tratto che collega la diramazione della Sp 17 al centro abitato di Filandari». A Jonadi, infine, il primo cittadino, Fabio Signoretta, ha segnalato «la necessità di un intervento urgente su un tratto della Sp 33, in prossimità dell’ingresso del capoluogo, interessato da un cedimento del manto stradale». Presenti all’incontro anche il vicesindaco Saro Mazza e gli assessori, Valentina Fusca e Maria Angela Calzone.

Il presidente L’Andolina – accompagnato dal consigliere provinciale, Enzo Pagnotta, – ha espresso attenzione e disponibilità nei confronti delle richieste avanzate: «Ho ascoltato con attenzione le legittime istanze delle amministrazioni comunali e mi adopererò per inserire gli interventi richiesti in una programmazione sempre più aderente alle necessità del territorio. Desidero inoltre ringraziare i sindaci e le loro amministrazioni per l’accoglienza generosa e ospitale, segno distintivo di garbo istituzionale e umano».

Interventi previsti dalla precedente amministrazione:

Sp 33 “Ss 18-Jonadi-Filandari-Presinaci-Rombiolo-San Calogero-Calimera- Ss 18”, DM 123/2020, in esecuzione, € 140mila

Sp 33 "Ss 18-Jonadi-Filandari-Presinaci-Rombiolo-San Calogero-Calimera- Ss 18", annualità 2025, DM123/2020, € 80mila

Sp 17 "Tropea – Innesto Ss 18", DM 141/2022, annualità 2026, € 500 mila

Sp 100 "Bitonto", D.M. 101/2022-secondario, annualità 2026, € 300 mila

Sp 85 "Briatico – Zungri", DM 141/2022, annualità 2027, € 300mila

Interventi programmati dall’attuale amministrazione: