Vibo, piazza Municipio diventa area pedonale h24 per tutti i giorni dell’anno: ecco le nuove regole

Piazza Martiri d’Ungheria a Vibo Valentia, meglio conosciuta come piazza Municipio, diventa area pedonale. È quanto prevede «con decorrenza immediata» un’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale di Vibo Valentia Michele Bruzzese. Il provvedimento segue quanto deliberato dalla Giunta comunale a fine febbraio: in quell’occasione si era sottolineata l’opportunità di estendere l’area pedonale in Piazza Martiri dell’Ungheria per le intere ventiquattr’ore, tutti i giorni, rispetto alle limitazioni in vigore (transito e sosta vietati dalle 14:00 alle 06:00 e solo nei giorni festivi), anche alla luce dei lavori di riqualificazione urbana che hanno interessato la piazza stessa – che «per come realizzata» si legge nella citata delibera «si presta prevalentemente a utilizzo pedonale, anche come continuità dell’area pedonale già in vigore su Corso Vittorio Emanuele III». Nella decisione si è tenuto conto anche del fatto che piazza Municipio è stata individuata quale “area di attesa” nel vigente piano di protezione civile.

Ecco le disposizioni contenute nell’ordinanza di oggi: «Con decorrenza immediata, e comunque dal momento dell’applicazione della relativa segnaletica, è vietata la sosta e il transito in Piazza Martiri dell’Ungheria di Vibo Valentia tutti i giorni, feriali e festivi, in orario 0-24. Il transito è consentito esclusivamente alle Forze di Polizia, ai Taxi per servizi su Corso Vittorio Emanuele III, per operazioni di carico e scarico secondo gli orari consentiti e ai disabili. La sosta rimane vietata anche lungo il lato sinistro di via Benedetto Croce nel tratto adiacente la Piazza Martiri dell’Ungheria e lungo il lato destro di via Fermi sempre nel tratto adiacente la stessa Piazza, mentre resta consentita nel tratto antistante il Palazzo Municipale su ambo i lati conformemente alla segnaletica orizzontale: lungo il lato destro di via Benedetto Croce verranno ripristinati i due stalli riservati per la stazione di ricarica oltre ad uno stallo di sosta per diversamente abili da realizzarsi nella parte rientrante adiacente la vasca circolare. In via Fermi lo stallo di sosta riservato ai veicoli Asp dovrà essere realizzato nello spazio antistante l’Istituto Tecnico Commerciale (Ragioneria) e sarà il primo utile più prossimo agli Uffici Asp con, a seguire, due stalli di sosta per persone diversamente abili sempre nello spazio antistante l’Istituto Tecnico Commerciale».

Viene inoltre incaricato l’Ufficio tecnico comunale per la predisposizione di quanto necessario per «l’immediata attuazione del presente provvedimento anche, ove sussistano le competenze, attraverso la ditta esecutrice dei lavori già realizzati nella stessa piazza. In particolare dovrà provvedere alla installazione della relativa segnaletica».