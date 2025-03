Tropea: riaperte le domande di rimborso spese del servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità. Ecco modalità e scadenze

Il Comune di Tropea ha annunciato la riapertura dei termini per la concessione di contributi economici a rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità residenti sul territorio e frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado per l’anno solare 2024. Questa decisione, fa seguito alla precedente approvazione dell’Avviso pubblico con determina n. 722 del 27 dicembre 2024. «La riapertura dei termini – hanno precisato dalla sede municipale – si è resa necessaria in quanto, alla data di scadenza originaria del 27 gennaio 2025, non sono pervenute istanze per l’assegnazione dei contributi». Pertanto, la Commissione straordinaria dell’Ente, ha ritenuto opportuno «dare ulteriore evidenza pubblica alla procedura per consentire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati».

I beneficiari

Le famiglie di alunni/studenti con disabilità certificata, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio di Tropea nell’anno 2024 (dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024), possono presentare domanda di contributo. Tra i requisiti necessari, «i richiedenti devono essere cittadini o famiglie residenti nel Comune di Tropea in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge n.104/1992 in corso di validità oppure del riconoscimento di invalidità civile con corresponsione di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza (ex legge 295/90 e art. 20 l. 102/2009)». I contributi economici sono «finalizzati a sostenere le spese delle famiglie che provvedono con propri mezzi o tramite terzi al trasporto scolastico dei propri figli e che non hanno usufruito di ulteriori servizi di trasporto già finanziati o rimborsi per il servizio di trasporto scolastico».

I contributi

Il contributo forfettario verrà «erogato a rimborso, anche parziale, della spesa sostenuta per il trasporto scolastico del minore (tragitto a/r)». Per ottenere il contributo, il richiedente dovrà «produrre l’attestazione di frequenza scolastica rilasciata dall’Istituto con i giorni di frequenza relativi all’anno solare 2024». La quota del contributo forfettario sarà «stabilita in base al numero delle istanze ammissibili pervenute entro la nuova scadenza e fino ad esaurimento delle risorse attribuite al Comune di Tropea che, per l’anno 2024, ammontano complessivamente a 8.782,04 euro».

«L’importo massimo erogabile – si legge nella determina – non potrà essere superiore a 430 euro mensili». L’erogazione avverrà nel rispetto dei «criteri definiti in base alla gravità della disabilità (articolo 3, commi 3, 2 e 1 della L. 104/92) e ai livelli di Isee». In caso di risorse insufficienti, «si procederà a una riduzione proporzionale del contributo a partire dalla categoria dei disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 104/92». Le domande, redatte sull’apposito modello scaricabile sul sito del Comune di Tropea, dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 28 aprile, con le seguenti modalità («le domande presentate oltre il temrine stabilito non verranno prese in considerazione»):

presso l’Ufficio protocollo del Comune di Tropea (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17); a mezzo per all’indirizzo: protocollo.tropea@asmepec.it.

Alla domanda dovranno essere allegati:

Copia del documento di identità dell’istante e del minore;

dell’istante e del minore; Certificazione di disabilità (L.104/92) o certificato di riconoscimento di invalidità civile con indennità di accompagnamento o frequenza;

(L.104/92) o certificato di riconoscimento di invalidità civile con indennità di accompagnamento o frequenza; Certificato di iscrizione a scuola e dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla frequenza per il 2024;

e dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla frequenza per il 2024; Codice fiscale del richiedente e del minore;

del richiedente e del minore; Attestazione Isee in corso di validità.

Questa iniziativa, finanziata tramite il Fondo di solidarietà comunale, mira a supportare le famiglie che provvedono autonomamente al trasporto dei propri figli disabili.